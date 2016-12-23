Samsung Tedarikçileri, Galaxy S8 ve S8 Plus Hakkında Yeni Bilgiler Sızdırdılar

Samsung’un önümüzdeki sene tanıtacağı Galaxy S8 modellerinden S8 Plus’ın ekranının 6 inç olacağı söyleniyor.

Galaxy S8, Samsung’un önümüzdeki sene tanıtacağı ve büyük bel bağladığı telefonu olacak. Çünkü şirket, Galaxy Note 7’nin yarattığı olumsuz havadan bir an önce kurtulmak istiyor. Galaxy S8 ile birlikte S8 Plus’ın özellikleri sır gibi saklanmak istese de Çin’den gelen raporlar, bu iki cihaz hakkında bazı fikirlere sahip olmamızı sağladı.

Yeni gelen bir rapora göre Samsung Electronics’in tedarikçileri, önümüzdeki aydan itibaren Galaxy S8 ve S8 Plus için parça üretmeye başlayacaklarını söylemişler. Buna göre Galaxy S8’de 5 inç, S8 Plus’ta ise 6 inçlik ekran paneli kullanılacak. Aynı raporda, Samsung’un son Galaxy modellerinin ekranlarında yer açmak için fiziksel Home tuşunun ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. S8 Plus’ın ekranının 5.7 inçlik Note 7’nin ekranından büyük olmasına rağmen boyut olarak neredeyse eşit olmaları, S8 Plus’ın ekran-boyut oranının daha yüksek olacağı anlamına geliyor.

Bunların dışında yeni Galaxy S8’lerin her iki modelinin kıvrımlı ekranla geleceğine inanılıyor. Ayrıca S8’in birkaç prototipi üzerinde çalıştığı bilinen Samsung’un tedarikçileri, cihazda 3.5 mm’lik kulaklık girişinin olmayacağının garantisini veriyorlar.