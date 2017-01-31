Samsung Galaxy S8 Ailesinin Pil Kapasiteleri Belli Oldu!

Samsung'un pil tedarikçilerinden birine göre, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modelleri sırasıyla 3250 ile 3750 mAh'lık bataryaya sahip olacak.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus pil kapasitelerinin 3000 mAh ve 3500 mAh olacağı, bilişim dünyasının en kulağı delik otoritelerinden Evan Blass tarafından öne sürülmüştü. Bununla birlikte Samsung'un pil tedarikçilerinden biri, sırasıyla 3250 mAh ve 3750 mAh'lık bir yol haritasını işaret ediyor.

Note 7 faciası göz önüne alındığında, Samsung muhtemelen S8 ve S8 Plus pillerinde muhafazakar bir tutum sergileyebilir. Galaxy Note 7'de 3500 mAh'lık bir batarya kullanıldığı düşünülürse, tedarikçi Korelilerin iddiası akla daha yatkın geliyor.

Ancak her iki kaynak da bir şeyden emin: Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus öncülerine göre daha az metal, daha çok cam ile yola çıkacak. Karşımıza neredeyse çerçevesiz bir telefon çıkması olası.

S8, tasarruflu bir 10nm'lik yonga seti ile donatılacak. Böylece, 5.8 inç ve 6.2 inçlik ekran boyutlarına rağmen, cihazlar pil tüketiminde daha cimri davranacak.