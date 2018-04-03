Samsung, Tekrardan Düz Ekranlı Telefon Çıkarmalı mı?

Kavisli ekranları artık bir standart haline getiren Samsung, sizce üst modellerinde düz ekran seçeneği de sunmalı mı?

Bundan birkaç yıl öncesinde Samsung, amiral gemi modellerinde 'Normal' ve 'Edge' olmak üzere iki farklı seçenek sunuyordu. Galaxy Note 7 ile beraber bu seçeneği kaldıran Samsung, artık amiral gemi modellerinde düz ekran seçeneğine sahip değil. Peki bu durumdan herkes hoşnut mu?

Evet, sıradan telefonlara göre her iki tarafı kavisli telefonlar çok daha çekici olabilir. Samsung'un imzası haline gelen bu görünüm, oldukça hoş olsa da beraberinde bazı sorunlar getiriyor. Elde tutuş zorluğu, ekranın daha kolay kırılabilmesi ve yüksek ekran maliyeti, bu sorunların başlıcaları olarak göze çarpıyor.

Yapılan bir ankette kullanıcılara, "Samsung'un tekrardan düz ekranlı amiral gemisi telefon üretmesini ister miydiniz?" sorusu soruldu. Sonuçlara baktığımızda görüyoruz ki, kafalar karışık. Kullanıcıların %26.49'u "Düz ekranlı bir Note serisi güzel olurdu!" seçeneğini işaretlerken, %17.98'i ise normal bir Galaxy amiral gemisi istediğini belirtti. Kavisli ekranların oldukça havalı olduğunu belirten kitle ise %24.74'lük bir paya sahipken; kullanıcıların %30'undan fazlası ise kavisli ekranları sevdiğini, ancak bunun tek bir cihazla sınırlı olması gerektiğini ve diğer modellerin normal kalması gerektiğini belirtti.

Peki siz Samsung'un kavisli ekranları hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung, amiral gemi modellerinde tekrardan düz ekranlı bir seçenek sunmalı mı? Yoksa "kavisli ekranlardan memnunuz" diyenlerden misiniz?