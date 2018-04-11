Samsung'un çift arka kameraya sahip ilk giriş seviye akıllı telefonu olma unvanını taşıyan Galaxy J7 Duo tanıtıldı. Seviyesine göre şık bir tasarıma sahip olan cihaz klasik Samsung çizgisini yansıtıyor.

Samsung, Hindistan’da gerçekleştirdiği basın etkinliğinde yeni giriş seviye akıllı telefonu Galaxy J7 Duo’yu tanıttı. Alışık olduğumuz giriş seviye Samsung tasarımına sahip cihazın 5.5 inçlik HD çözünürlükteki Süper AMOLED ekranının altında parmak izi tarayıcı görevini de üstlenen bir ana ekran tuşu, yanlarında ise diğer dokunmatik tuşlar yer alıyor.

Samsung Galaxy J7 Duo’nun belki de en öne çıkan özelliği, Samsung’un çift arka kameraya sahip ilk giriş seviye akıllı telefonu olması. f/1.9 diyafram açıklığına sahip 13 megapiksellik bir ana kamerası bulunan cihazın arka plan bulanıklığı için bir de 5 megapiksellik ikincil kamerası bulunuyor. Selfie kamerası ise 8MP çözünürlüğe sahip.

Samsung Galaxy J7 Duo Özellikler

İşlemci: 1,6GHz Sekiz Çekirdekli Exynos 7 Serisi

RAM: 4GB

Depolama: 32GB+MicroSD

Ekran: 5.5 inç (1280x720 piksel) HD Süper AMOLED

Arka Kamera: 13MP+5MP

Ön Kamera: 8MP

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Siyah ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile tüketiciler ile buluşacak olan Samsung Galaxy J7 Duo, 1100 TL fiyat etiketine sahip olacak. Bu fiyata vergiler dahil olmamakla birlikte cihazın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı da şu an için belirsiz.