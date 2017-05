Akıllı telefon piyasasında gün geçtikçe daha çok görev yüklenen işlemciler her yeni nesilde gittikçe inceliyorlar. An itibariyle 10nm’lik yonga setleri kullanıyoruz ve işlemci üretimi konusunda bu yıl ciddi bir atak yapan Samsung, 4nm’lik işlemci üretimine geçeceğini duyurdu.

Samsung, bu hedefe ulaşmada günümüzün liderlerden biridir. Yonga setlerinin boyutu ne kadar küçük olursa, işlemciler de o kadar çok transistör içerirler. Aynı zamanda daha güçlü ve enerji verimliliği yüksek donanımları üretmek mümkün olur.

Bu durum, Intel’in ortak kurucusu Gordon Moore tarafından 1965'te geliştirilen Moore Yasasına ilişkindir bir durumdur: Entegre devrelerdeki inç kare başına transistör sayısının her iki yılda ikiye katlanması gerektiğini belirtir. Başka bir deyişle, daha küçük alanda daha çok işlem yapılması gerekir, kullandığımız teknolojik cihazların gittikçe ufalma sebepleri bu yasaya bağlılıktır.

Samsung, 10 nm’den 4 nm'ye nasıl geçmeyi planladığını gösteren bir yol haritası hazırladı:

Samsung Foundry Forum'da yapılan bir sunuma göre, Samsung'un bir sonraki hedefi Low Power Plus işlemini kullanarak 8nm yongalar üretmek. 7nm'lik Low Power Plus projesi, devre tasarımını bir silikon katman üzerine kurmak için kullanılan Extreme Ultra Violet teknolojisi olacak. Sonrasında firma, 6nm’lik yongalar için Low Power Plus sürecine girecek, bu sistem içinde Smart Scaling çözümü kullanacak.

Ardından Samsung, 5nm’lik Low Power Plus yongalarını üretmeye başlayacak. 4nm’lik yongalar ise, Multi Bridge Channel (FET) adı verilen yeni nesil cihaz mimarisini kullanacaklar.

10nm'den 4nm'ye düşmek biraz zaman alacak gibi duruyor ve bu yolculuk boyunca karşılaşılması muhtemel bir çok problem var. Nitekim Samsung gibi bir firmanın, bu planlarını içtenlikle söylemesi, geleceğin telefonlarını beklenenden daha önce göreceğimizi gösteriyor. çıkmak zaman alacak ve yol boyunca engeller ve sorunlar olacak.

Daha az enerji harcayan, çok daha yüksek performanslı, çok daha hafif ve ince akıllı telefonlar yolda. Ayrıca benzer yonga mimarileri sadece akıllı telefonlarda değil, sanal gerçeklik ve giyilebilir teknoloji ürünlerinde de kullanılabilecek.