Root İşlemi Yapmadan Sistem Uygulamalarını Kapatın!

Samsung'un telefonlarına koyduğu ağır sistem uygulamalarını devre dışı bırakmak için iki başarılı uygulamayı sizler için derledik. Bu uygulamaları kullanarak sistem uygulamalarını devre dışı bırakabileceksiniz.

Mobil telefonlarda tam erişim hakkımız olmadığı için her zaman istediğimiz şeyleri tam olarak yapamıyoruz. Telefonda erişim sahibi olmak istiyorsak, telefonun garantiden çıkmasını göze alarak root atmamız gerekiyor(du). Bugün sizlere Samsung için bu gereksiz uygulamaları telefona root atmadan kapatılmasını sağlayacak iki ayrı uygulama önereceğiz.

Root atmanın riskli olabildiği ve telefonu garanti dışına çıkardığı düşünüldüğünde, bu yöntemler çok fazla işinize yarayacaktır.

Bu arada uyaralım; bu uygulamalarda kapattığınız uygulamalara dikkat etmelisiniz. Sisteme yardımcı olan bazı uygulamaları kapatırsanız, telefonu olumsuz olarak etkileyebilirsiniz. Uygulamayı kapattıktan sonra sorun yaşıyorsanız, tekrardan uygulamaya geri dönerek etkinleştirebilirsiniz.

Şimdi bu uygulamaları nasıl kapatacağınıza bakalım. Bunun için Package Disabler veya Adhell uygulamalarını kullanabilirsiniz. Package Disabler kullanmak için ücret ödemeniz gerekiyor, ancak Adhell ücretsiz versiyonu ile harikalar yaratmanızı sağlayacak. İki uygulamaya da aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu uygulamalar sayesinde telefonunuza root işlemi yapmadan kamera, galeri gibi sistem uygulamaları kapatıp açabilirsiniz.