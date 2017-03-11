Samsung, Parmak İzi Okuyucu Sensörlere Veda Edebilir

Samsung, özellikle amiral gemisi cihazların vazgeçilmezi olan parmak izi okuyucu sensörleri artık kullanmayabilir.

Bildiğiniz gibi Samsung, yeni cihazlarında parmak izi okuyucu sensör kullandığında bu sensörü arka kısma, kameranın yanına yerleştiriyor. Fakat bu durum, tek el ile cihazı kullanırken sensöre erişmede bazen sıkıntı yaratabilir.

Neyse ki Güney Koreli firma, yeni amiral gemisi cihazlarında optikat parmak izi okuyucu sensörün yanı sıra iris tarama sistemini de kullanıcılarına sunacak. Fakat gelen haberlere göre Samsung, -her ne kadar Galaxy S8'lerde sunacak olsa da- parmak izi okuyucu sensörü artık kullanmayı düşünmüyor.

Samsung merkezli olarak sızdırılan bilgiye göre Güney Koreli şirket, parmak izi okuyucu sensörlerin artık eskidiğini ve yerine yeni bir teknoloji sunulması gerektiğini düşünmekte. Parmak izi okuyucu sensörden boşalan koltuğun ise iris tarayıcılar tarafından doldurulması bekleniyor. Ancak şöyle bir sorun var; iris tarayıcı teknolojisi şu an için parmak izi okuyucu sensör kadar gelişmiş, stabil denebilecek bir teknoloji değil.

Tabi Samsung'un bu hamlesine oldukça cesur bir hamle olarak da yaklaşmak lazım. Zira parmak izi okuyucu sensörler hemen hemen tüm amiral gemisi cihazlarda olduğu gibi artık orta seviye cihazlarda da karşımıza çıkmaya başlayan, giderek yayılan bir teknoloji. Ve sektörde zirveye oynayan Samsung için bu teknolojiden vazgeçmek enteresan bir hamle olabilir.

Ancak bir diğer yandan da Samsung gibi bir firmanın planı olmadan böyle bir hamle yapması pek mümkün görünmüyor. Yani Samsung, söylenildiği gibi parmak izi okuyucu sensörü kaldıracaksa yerine koyacağı gelişmiş bir teknolojiyi çoktan hesaba katmıştır. Asıl sorun ise bu teknolojinin iris tarayıcı teknolojisi olup olmadığı.

İris tarayıcılar henüz sektördeki mobil cihaz üreticileri tarafından yaygın bir özellik olmadığından bu teknolojinin parmak izi sensörlerinin yerini alıp almayacağı soru işareti. Fakat Samsung, hali hazırda Galaxy S8 ve S8 Plus'ta bu özelliği kullanıma sunacak. Eğer bu cihazlardaki iris tarayıcı kullanıcıdan geçer not alabilirse, bu durum Samsung açısından da itici bir güç olabilir.