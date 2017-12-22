Samsung SM-G888N0 Numaralı Model Bükülebilir Model Değilmiş!

Galaxy X olarak adlandırılan ve bükülebilir özelliğe sahip olduğu söylenen Samsung'un yeni modelinin yakın zamanda bir patent başvurusunda ortaya çıkan SM-G888N0 olmadığı anlaşıldı.

Samsung’un 2018 yılı içerisinde, geçmiş yıllarda bükülebilir telefon kategorisindeki cihazlarda yaptığını göreceğimiz beklentisi içerisindeyiz. Firmanın Galaxy X adlı bir cihazı çıkaracağını söylüyoruz ama göründüğü kadarıyla SM-G888N0 seri numarası ile gün yüzüne çıkan model, gerçek anlamda bükülebilir bir model değil, bilakis yeni ve esaslı bir başka model. Güney Kore’li teknoloji devi yakın bir zamanda SM-G888N0 seri numaralı yeni bir telefon tanıtmıştı. Bu cihazın bükülebilir cihaz olabileceği zannına kapılmıştık.

Samsung Galaxy X bükülebilir telefon modeli, döndü dolaştı kullanıma hazır sağlam ve dayanıklı bir cihaz olarak karşımıza çıktı. Belki de mevcut Galaxy öncü modellerinin Active bir çeşidi olacaktır.

Samsung herhangi bir açıklama yapmadı ama Güney Kore’de yayınlanan bir haberde ülkede yapılmakta olan yeni bir yüksek hızlı tren yolu ile birlikte firmanın 700 MHz radyo erişim ağı kurduğuna dair bilgiler yer alıyordu. Yeni ürünler arasında tekil merkezi bir ağ ve SM-G888N0 numaralı sağlam yapılı akıllı telefon da bulunuyor.

Galaxy X adını verdiğimiz bükülebilir telefonun önümüzdeki aylar içerisinde açıklanacağı beklentisi içerisindeyiz hala. Mükemmel bir model olmayabilir ama gerçek bir bükülebilir cihaza yakınsayan bir şey olması ihtimali yüksek.

Evet, SM-G888N0 modeli ihtimal dışı kaldı. Bakalım yakın gelecekte konuyla ilgili ne gibi haberler ve sızıntılarla baş başa kalacağız.