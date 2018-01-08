Samsung 46 İnç MicroLED TV The Wall - Fiyatı ve Özellikleri

Samsung’un gelişmiş ve özel olarak tasarlanmış televizyon modelleri üzerinde çalıştığı söylentileri netlik kazandı. Şirket üzerine yoğunlaştığı MicroLED teknolojisiyle dizayn ettiği The Wall isimli televizyonu The Wall’u tanıttı.

CES (Tüketici Elektroniği Fuarı) 2018’de Samsung fırtınası esmeye devam ediyor. Firmanın bi süredir üzerinde çalışmaya devam ettiği dev televizyon The Wall görücüye çıktı

Mevcut OLED TV’lerdeki LED’lerden daha küçük ve mikrometre ölçekli katmanların bulunduğu MicroLED teknolojisine sahip bu televizyon boyutlarıyla dikkatleri çekiyor. Derin siyah renkler ve yüksek kontrast konusunda OLED TV’ler ile arasına önemli bir fark koyan The Wall, oldukça ince bir tasarıma sahip.

Dünyada ilk kez tükeciye The Wall ile birlikte sunulan MicroLED TV teknolojisi, her boyutta uyarlanabilen geniş renk yelpazesine sahip:

MicroLED ekranda her bir mikroskopik LED kendi ışığını yayma potansiyeline sahip. Bunu yaparken arka plan ışıklandırmasına ihtiyaç duyulmadığı için daha derin siyahlar ve daha zengin renkler mümkün.

The Wall, mişterlilerinin istekleri üzerine firma tarafından yeniden boyutlandırılabiliyor. Bu anlamda dünyada bir ilki sunarak, ilk modüler televizyon oldu:

Tamamen çerçevesiz tasarımıyla gerçekten duvarları kaplamak için geliyor. 146 inçlik bu duvar boyu televizyon şimdilik konsept:

The Wall, önümüzdeki yıllarda televizyon üreticilerine ilham olacak teknolojilere sahip.