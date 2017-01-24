Samsung Tizen’i Geliştirmeye Devam Ediyor: Samsung Z4 Tizen OS 3.0 İle Geliyor

Samsung’un Z serisi olarak lanse ettiği ve aynı zamanda Tizen arayüzünde geliştirmelere devam ettiği serisi yenileniyor.

Samsung her ne kadar genel olarak Android kullanan bir marka olsa da Apple gibi kendi işletim sistemine de yüklenmek istiyor. Bu bağlamda giyilebilir cihazlarından olan Gear serisini ve aynı zamanda televizyonlarını Tizen ile kullanan Samsung, bir de özel Z serisi çıkartarak bu telefonlarda da Tizen deneyimi sunuyordu.

Samsung Z, Z1, Z2, Z3 ve Z3 Corporate Edition modelleriyle adım adım Tizen’i geliştirmeye devam eden firma, şimdi de Tizen’e gelecek büyük güncelleme olan versiyon 3.0 ile beraber Samsung Z4’ü sunacak.

SM-Z250F adını alacak olan Samsung Z4, Pride kod adına sahip. Şu anda teknik özellikleri bilinmiyor olsa da ya klasik Z serisi gibi alt seviye ya da orta seviyeye çıkış yapacak olan Samsung Z4, görünüşe göre yine eski modeller gibi Hindistan, Bangladeş ve Nijerya gibi ülkelerde satışa çıkacak.