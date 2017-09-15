Samsung, TTTech Ortaklığıyla Otonom Araç Piyasasına Girdi

Elektronik devi Samsung, Audi A8'lerin otonom sistemlerini yapan TTTech ile ortaklığa giderek, geçen yıl satın almış olduğu Harman bünyesinde otonom araçlar için yeni bir birim oluşturdu ve otonom araç piyasasına hızlı bir giriş yaptı.

Samsung bugün yaptığı açıklamayla, gelişmekte olan otonom araç pazarına 300 milyon fon ayırdığını ve gelişmekte olan otonom araç teknolojisine özel işletme birimi oluşturduğunu duyurdu. Söz konusu yeni birim Samsung’un geçen yıl 8 milyar dolara satın aldığı ses teknolojisi devi ‘Harman’ bünyesinde faaliyet gösterecek. Firmanın nihai hedefi, otomobil üreticilerinin ses-eğlence sistemlerinden kendiliğinden sürüş kabiliyetlerine kadar her konuda kullanabilecekleri bütünsel bir teknolojik platform oluşturmak.

Söz konusu duyuru, California Motorlu Araçlar Bakanlığı’nın iki hafta önce Samsung’un eyalette otonom araç testleri yapabileceğine dair verilen izin açıklamasından sonra geldi. Samsung bu tip bir izne kendi ülkesinde de sahip.

Şüphesiz küçük ya da büyük bir çok firma California eyaletinde otonom sürüş iznine sahipler. Bu bağlamda bugünkü haber daha çok Samsung’un otonom araç alanındaki büyük beklentilerini daha net olarak ortaya koymuş oluyor. Bu beklentiler arasında daha açık kaynaklı kendiliğinden sürüş yazılım çözümlerini oluşturmak gibi bir hedef de var.

Belki de daha çok Tesla’nın ‘Otopilot’ yazılımının orijinal versiyonunda kilit rol oynayan ortağı olmasıyla tanınan ‘Mobileye’, artık Intel’e ait. Diğer yandan Intel, BMW, Fiat Chrysler ve Delphi Automotive gibi önemli otomotiv ortaklıklarına imza attı.

Samsung’un hedefini gerçekleştirmek için yaptığı ilk yatırım, 2017 model Audi A8’in yarı-otonom ve otomatik güvenlik kapasitelerinin arkasındaki firma olan TTTech’e oldu. Kaldı ki Audi’de bilgi-eğlence sistemleri ve sürücü yardımı özelliklerinde halihazırda Samsung işlemcilerini, yarı iletkenlerini ve diğer bileşenleri kullanıyor. Yapılan açıklamaya göre Samsung, çeşitli endüstriyel alanlarda otonom araçların desteklenmesi için bilgi-eğlence sistemlerinden ölçeklenebilir mimarilere kadar her konuda TTTech ile çalışmayı planlıyor.

Görünen o ki Samsung, sadece Mobileye’a rakip olmaktan öte hedefler taşıyor. Aynı zamanda Google’ın eski otonom araç projesi olan Waymo tipi bir ortaklığın söz konusu olma durumu da var. Tabii şu var ki Waymo, başlangıcından bu yana birkaç milyon kilometre mesafe kat etmiş durumda.