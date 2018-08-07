Samsung, işletmeler ya da bulut hizmeti veren şirketler yerine tüm tüketicileri hedefleyen yeni 4TB SATA SSD'leri üretmeye başladığını duyurdu. SSD'leri fiyatı ise şu an için bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, dünyanın ilk 1 terabit flash çipini ürettiğinde devasa kapasiteli SSD cihazların geleceği konusunda söz vermişti. Sözünü tutan Samsung, 4TB kapasiteli SSD’leri üretmeye başladığını duyurdu. Üstelik bu SSD’ler bulut hizmeti veren şirketler ya da işletmeler için değil, bizzat tüketiciler için üretiliyor.

Samsung'un yeni 4-bit SATA SSD’leri, kullandıkları 4-bit V-NAND bellek teknolojisi ile endüstride bir ilk olma unvanını taşıyor. SSD’lerde yer alan QLC dört seviyeli hücreler, önceki 3 bit hücreler ile aynı alana sahip olmalarına karşın daha fazla bellek sunuyorlar. Sonuç olarak da Samsung’un yeni 4TB 2,5 inç SATA tabanlı SSD'leri 540 MB/s veri okuma ve 520 MB/s veri yazma hızına sahip oluyor. Bu SSD’ler ile RAW 4K videoları rahatlıkla kaydedebilir ve oynatabilirsiniz.

4TB SSD’lerini satışa sunan Samsung, yılın ilerleyen dönemlerinde 1TB ve 2TB kapasitesi SATA SSD’lerini de tüketicilere sunacak. Şirketin ayrıca yine bu yıl içinde M.2 NVMe sürücülerini de piyasaya sürmesi bekleniyor. Samsung, yeni 4TB SATA SSD’lerinin fiyatı hakkında bir açıklama yapmadı. Şu anda Amazon’da Samsung 860 EVO 4TB SSD’yi 100 dolar gibi bir fiyata satın alabilirsiniz ancak Samsung’un yeni SSD’leri ile tüketicileri hedeflediğini düşünürsek fiyatın biraz daha alt seviyelere inmesini bekleyebiliriz.