Samsung, tüm akıllı telefonlar ve diğer teknolojik cihazlarla uyumlu çalışabilecek ikili kablosuz şarj pedi patentini aldı.

Samsung, geçtiğimiz yıl aynı anda iki cihazı kablosuz bir şekilde şarj edebilen EP-PA710 Qi kablosuz şarj standını zaten tanıtmıştı. Güney Koreli şirket şimdi de farklı bir ikili kablosuz şarj pedi için ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi’ne (USPTO) patent başvurusunda bulundu ve onay aldı.

Samsung’un patentini aldığı Qi uyumlu yeni şarj pedinin hem indüktif hem de ‘geri yansıtma’ kablosuz şarj modunu destekleyebileceği söyleniyor. Dolayısı ile yeni ikili şarj pedi, piyasadaki kablosuz şarjı destekleyen tüm akıllı telefon ve giyilebilir teknoloji cihazlar ile uyumlu olacak.

Patentte görüldüğü kadarı ile şarj pedinin her iki yanında da manyetik indüktif ve manyetik rezonans şarj metodu kullanılıyor. Üzerine bir akıllı cihaz yerleştirdiğimizde ped, cihazın hangi teknolojiyi kullandığını algılayarak otomatik olarak o modu aktif edecek.

Samsung bu patent başvurusunu Mart ayında gerçekleştirdi. Elimizde hala sadece birkaç teknik çizim olduğunu düşünürsek Samsung’un yakın bir zamanda bu pedi tanıtmayacağını söyleyebiliriz.

Samsung’ın yeni ikili kablosuz şarj pedi muhtemelen 2018 yılının başında Galaxy S9 ailesi ile birlikte kullanıcılar ile tanıştırılacaktır.