Android 8.0 Oreo’nun duyurulmasının üzerinden epey bir zaman geçmiş olmasına rağmen çoğu amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz cihazlarda şu an için Nougat’ın son sürümleri bulunuyor. Gerçi Sony gibi bazı şirketler Oreo’yu yavaş yavaş cihazlarına dağıtmaya başladılar fakat genel anlamda baktığımızda, Oreo’yu diğer ‘baba’ cihazlarda görmek için önümüzde birkaç aylık bir süre var.
Samsung da bu süre içerisinde Oreo’yu cihazlarına dağıtacak şirketlerden bir tanesi. Samsung Türkiye’nin resmi olarak sahibi olduğu guncelmiyiz.com, hangi cihazların ne zaman güncelleme alacağını göstermesinin yanında ayrıca Oreo’nun cihazlara hangi yenilikleri getireceğini açıkladı. Bu yenilikler sırasıyla şu şekilde:
- Android 8.0 işletim sistemi cihazınızda yakın zamanda kullandığınız uygulamaların arkaplan aktivitelerini minimize etmeye yardımcı olacak.
- Uygulamalarınızın daha hızlı açılmasını sağlayacak.
- Bunların yanı sıra yeni emojiler ve PIP (picture in picture ) özelliği kullanıcı deneyimini arttırmaya yönelik en yeni özelliklerden.
- Artık bildirim gelen uygulamalarınızın üzerinde alınan son bildirime ait küçük bilgilendirmeler görebileceksiniz.
- Akıllı metin seçimleri ile, seçtiğiniz metne uygun uygulama önerilerini görebileceksiniz.
- Gece modu ile karanlık ortamlarda gözünüzü rahatsız etmeden web sayfalarında keyifle dolaşabileceksiniz.