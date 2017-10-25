Samsung Türkiye tarafından Samsung cihazlarının Android güncellemeleriyle ilgili resmi bilgilendirmelerde bulunan guncelmiyiz.com, Android’in son sürümüyle birlikte gelecek yenilikleri açıkladı.

Android 8.0 Oreo’nun duyurulmasının üzerinden epey bir zaman geçmiş olmasına rağmen çoğu amiral gemisi olarak tabir ettiğimiz cihazlarda şu an için Nougat’ın son sürümleri bulunuyor. Gerçi Sony gibi bazı şirketler Oreo’yu yavaş yavaş cihazlarına dağıtmaya başladılar fakat genel anlamda baktığımızda, Oreo’yu diğer ‘baba’ cihazlarda görmek için önümüzde birkaç aylık bir süre var.

Samsung da bu süre içerisinde Oreo’yu cihazlarına dağıtacak şirketlerden bir tanesi. Samsung Türkiye’nin resmi olarak sahibi olduğu guncelmiyiz.com, hangi cihazların ne zaman güncelleme alacağını göstermesinin yanında ayrıca Oreo’nun cihazlara hangi yenilikleri getireceğini açıkladı. Bu yenilikler sırasıyla şu şekilde: