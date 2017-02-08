Android 7.0 Nougat Güncellemesi Alacak Samsung Telefonlar

Samsung’un Türkiye Başkan Yardımcısı olan Tansu Yegen, Twitter’daki kişisel hesabından Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak telefonlarla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Samsung, geçtiğimiz ayın ortalarında Avrupa’da başlattığı Android 7.0 Nougat güncelleme dağıtımına çok yakında Türkiye’de de başlayacak. Samsung’un Türkiye Başkan Yardımcısı olan Tansu Yegen, bu sabah Twitter’dan yaptığı paylaşımla hangi telefonla hangi tarihte güncellemenin geleceğini duyurdu.

Samsung’la ilgili soruları kişisel hesabından cevaplama taraftarı olmasa da yoğun şekilde gelen sorulardan sonra bir paylaşım yapma gereksinimi duyan Yegen, Galaxy S ve A serisi telefonlarla birlikte Note 5’in Android 7.0 Nougat güncellemesini alacağı tarihleri tek tek açıkladı. Aşağıda sırasıyla cihazlar ve güncelleme tarihlerini göreceksiniz:

Galaxy S7: Şubat 2. hafta sonu

Galaxy S6: Şubat 3. hafta sonu

Galaxy S6 Edge: Şubat 4. hafta sonu

Galaxy S6 Edge+: Şubat 3. hafta sonu

Galaxy Note 5: Şubat 3. hafta sonu

A 2016 serileri: Mayıs ayı

Bunun dışında Android 7.0 Nougat güncellemesi alacak tüm telefonların listesine şuradan ulaşabilirsiniz.