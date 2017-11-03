Samsung Türkiye’den 5 Günlüğüne Müthiş İndirim Fırsatı!

Samsung Electronics Türkiye, şirketin kuruluşunu kutlamak amacıyla 7 Kasım’a kadar sürecek bir indirim kampanyası başlattı.

Samsung Türkiye, teknoloji düşkünlerinin alışveriş iştahını kabartacak bir kampanya düzenledi. Samsung’un kuruluşunu kutlamak amacıyla başlatılan kampanya ile mevcut süre içerisinde bazı beyaz eşya ürünlerinde %25’lik indirim, Galaxy Note 8 alanlara kablosuz klavye, DeX multimedya istasyonu ya da 128 GB’lik microSD kart, Galaxy S8 ve S8+ alana Gear 360 kamera ya da 128 GB’lik microSD kart hediye edilecek.

Shop.samsung.com.tr adresi üzerinden ulaşacağınız Samsung Alışveriş Haftası’ndaki fırsatların 7 Kasım’da son bulacağını tekrar hatırlatalım.

İşte 5 gün boyunca faydalanabileceğiniz indirimler ve hediyeler: