  • Samsung Türkiye’den 5 Günlüğüne Müthiş İndirim Fırsatı!

Samsung Türkiye’den 5 Günlüğüne Müthiş İndirim Fırsatı!

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Samsung Electronics Türkiye, şirketin kuruluşunu kutlamak amacıyla 7 Kasım’a kadar sürecek bir indirim kampanyası başlattı.

Samsung Türkiye, teknoloji düşkünlerinin alışveriş iştahını kabartacak bir kampanya düzenledi. Samsung’un kuruluşunu kutlamak amacıyla başlatılan kampanya ile mevcut süre içerisinde bazı beyaz eşya ürünlerinde %25’lik indirim, Galaxy Note 8 alanlara kablosuz klavye, DeX multimedya istasyonu ya da 128 GB’lik microSD kart, Galaxy S8 ve S8+ alana Gear 360 kamera ya da 128 GB’lik microSD kart hediye edilecek.

Shop.samsung.com.tr adresi üzerinden ulaşacağınız Samsung Alışveriş Haftası’ndaki fırsatların 7 Kasım’da son bulacağını tekrar hatırlatalım.

İşte 5 gün boyunca faydalanabileceğiniz indirimler ve hediyeler:

  • Samsung Online Mağazasından satın alınacak seçili Beyaz Eşya ürünlerinde %25 indirim.
  • Galaxy Note8 Akıllı Telefonlar ile birlikte DeX Multimedya İstasyonu + Kablosuz Klavye veya Samsung 128 GB MicroSD + Samsung Kablosuz Şarj Standı Hediye
  • Galaxy S8 veya Galaxy S8+ alışverişlerinde Gear 360 Kamera ve 128 GB MicroSD Hafıza Kartı Hediye
  • QLED TV’lerde HW-MS750 Soundbar Hediye
  • 55” üzeri seçili UHD TV ürünlerinde HW-MS550 Soundbar 1.399 TL yerine 839 TL
  • Seçili 50” ve 55” Televizyonlarda indirimli fiyatlar
  • 500L üzeri Samsung Buzdolaplarında VCC45W0S3R/XTR Elektrikli Süpürge Hediye
  • 9 kg ve üzeri Samsung Çamaşır Makinelerinde ME711/AND Mikrodalga Fırın Hediye
  • Seçili Samsung Monitörlerde indirimli fiyatlar
  • 49” Kavisli Oyuncu Monitörü ile birlikte HW-MS6501/TK Sound Plus Soundbar Hediye
  • 250GB veya 256 GB SSD’ler ile birlikte 32 GB MicroSD Hafıza Kartı Hediye
  • MZ-75W500BW 500 GB SSD ve MZ-7KE512BW kodlu 512 GB SSD ürünlerinde 64 GB MicroSD Hafıza Kartı Hediye
Etiketler: samsung
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