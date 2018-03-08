Samsung Türkiye, Note 8'in Oreo Güncelleme Tarihini Açıkladı

Samsung, küresel çaptaki Galaxy Note 8 cihazları için Android Oreo güncelleme tarihini henüz doğrulamıyor ancak gelmesi an meselesi. Samsung Türkiye’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiler, güncelleme tarihine işaret eden ilk yer oldu. Aynı zamanda S7 Edge ve A3 2017 için tarihler açıklandı.

Andorid 8.0 Oreo güncellemesi, kısa bir süre önce Samsung’un en yeni amiral gemilerinden Galaxy S8 ve S8 Plus için sunulmuştu. Hemen ardından gözler, firmanın bir diğer amiral gemisi olan Note 8’e çevirildi. Resmi bir Samsung internet sitesi üzerinde görünen tarih, Türkiye’de dağıtılacak olan güncellenin tarihi olarak göze çarpıyor.

Samsung Türkiye’ye ait “Güncel Miyiz?” isimli sitede yer alan bilgiler, Galaxy Note 8, Galaxy S7 Edge ve A serisine (2017) gelecek Oreo güncellemerine yönelik net tarihler içeriyorlar.

30 Mart 2018’de Galaxy Note 8, 13 Nisan 2018’de S7 ve S7 Edge, 25 Mayıs 2018’de ise A3 - A5 ve A7 (2017) cihazlarının Oreo’ya kavuşacakları netlik kazanmış oluyor.

Aynı zamanda Samsung, 9.7 inçlik ekrana sahip olan Galaxy Tab 3 (LTE) için 4 Mayıs’ta yayınlayacak. Diğer taraftan, Galaxy A5 ve Galaxy Tab S3 için çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

Güncel Miyiz? isimli internet sitesi daha önce de söylediğimiz gibi Samsung’a ait olan bir internet sitesi. Türkiye’deki Samsung kullanıcıları, cihazlarının güncelleme durumlarını bu site aracılığıyla öğrenebiliyorlar. Söz konusu güncelleme tarihlerinde Samsung’un harekete geçeceğine kesin gözüyle bakıyoruz.

Dünyadaki diğer pazarlarda Note 8’in piyasaya sürülme tarihi farklılık gösterdiği için bu açıklamalar, Samsung genel merkezi tarafından yapılmıyorlar. Çünkü ülkeden ülkeye değişen güncelleme tarihleri var.

Güncel Miyiz? servisine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.