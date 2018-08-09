Samsung, Galaxy Note9 İçin Değişim Kampanyası Başlattı

Samsung'un uzun zamandır beklenen telefonu Galaxy Note9, bugün resmi olarak duyuruldu ve hemen ardından Samsung Türkiye'den ilgi çekici bir değişim kampanyası haberi geldi.

Samsung'un bugün (9 Ağustos) gerçekleşen Unpacked etkinliğinin en çok beklenen anı, yeni amiral gemisi Galaxy Note9'un tanıtılacağı andı. Telefonun tanıtımı gerçekleşti ve Samsung'un oldukça iddialı bir telefonla karşımızda olduğunu görmüş olduk. Ancak telefon ne kadar tatmin ediciyse, Türkiye satış fiyatları da bir o kadar üzücü oldu.

Galaxy Note9, Türkiye’de 128 GB depolama ve 6 GB RAM için 6.499 TL, 512 GB depolama ve 8 GB RAM içinse 7.499 TL'den satışa sunulacak. Dolar kurunun da etkisiyle can yakan fiyatların yüksekliğinin satışı etkilemesini istememiş olacaklar ki, Samsung Türkiye başarılı bir kampanya düzenledi. Samsung Türkiye'nin resmi sayfasında yer alan kampanyaya göre Galaxy Note9 almak için eski telefonlarınızla değişim yapabileceksiniz.

Yukardaki resimde detaylandırılan değişim kampanyası süreci aslında son derece basit. Telefonlarımızı, Değişim Zamanı uygulamasını indirerek kaydolduktan sonra Samsung'a yolluyoruz. Onlar da eski telefonumuzun bedelini düşerek Galaxy Note9 fiyatında indirime gidiyorlar.

Eğer fiziksel ve işlem gücü anlamında bir sorunu yoksa, 64 GB Apple iPhone X için 4.600 TL, 256 GB iPhone 8 Plus içinse 4.500 TL değişim ücreti veriliyor. Listede Apple, Samsung, LG, Sony ve Huawei gibi pek çok markanın ürünleri yer alıyor. Örneğin 64 GB Galaxy S9+ için 3.650 TL, Note 8 için 3.500 TL, Huawei Mate 10 Pro için 2.550 TL değişim ücreti almak mümkün.

Tüm işlem süreci hakkında daha detaylı bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.