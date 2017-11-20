Samsung, hepimizin malumu olan işletim sistemi güncellemelerinin bize (yani Türkiye’ye) neden Avrupa’daki ülkelere nazaran daha geç geldiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Samsung, cep telefonlarında 3 farklı yazılımın olduğunu belirtiyor: Bunlar uygulama işlemcisi yazılımı (AP), modem yazılımı (CP) ve ülke bazlı konfigürasyon yazılımı (CSC).

Yazılımın geliştirilme süreci ise şu şekilde işliyor:

Ana Yazılım Geliştirme

Android işletim sistemi güncelleme çalışmalarına ilk olarak diğer bölgelerin de ortaklaşa kullandığı XX kodlu yazılımla başlıyor. Geliştirme aşaması ilk olduğu için pilot olarak seçilmiş bir model ile önce uygulama işlemcisi ve modem yazılımlarının stabil duruma gelmeleri hedefleniyor. Hazırlanan yazılım stabil hale getirildiğinde şirketin Ar-Ge departmanının onayından geçiyor ve Kalite Kontrol departmanının test etmesi için hazır hale getiriliyor.

Ana Yazılım FOTA

Kalite Kontrol departmanından da onay alındıkdan hemen sonra hem FOTA sunucusunun test edilmesi hem de diğer ülkelerde yayınlanmadan önce güncelleme, FOTA ile pilot bölgelerde test edilmesi için seçilmiş pilot ülkelerdeki kullanıcılara ulaştırılıyor. XX kodlu yazılım için Kalite Kontrol departmanından onay geldikten sonra ortak kullanılan uygulama işlemcisi ve modem yazılımları alınarak bölgesel konfigürasyonları içeren CSC yazılımının geliştirilmesi aşamasına geçiliyor.

Bölgesel Yazılım Testi

Ülkemizde yasal olarak desteklenmesi gereken özelliklerin, GSM operatörlerimizin talep ettikleri ve her operatör için ayrı konfigürasyonlar içeren VoLTE, VoWiFi ve MPTCP gibi yeni teknolojilerin eklenip kodlaması JV ya da JT olarak değiştirilen CSC yazılımı, diğer ortak kullanılan tüm yazılımlarla birlikte Samsung’un Türkiye mühendisleri tarafından test edilmektedir. JV ya da JT kodlu bu yazılım Samsung Türkiye mühendislerinin de onayını aldıktan sonra kullanıcılara FOTA üzerinden ulaştırılmaktadır.

Güncellemenin geldiği ilk tarihle ülkemizdeki güncelleme tarihi arasındaki zaman farkı ise zorunlu bölgesel geliştirmelerden kaynaklanıyor. Samsung Türkiye, her ne kadar kullanıcıların daha güvenli ve kararlı bir sürüme sahip olmaları için çalışmalarını hızlı bir şekilde yapmaya çalışsa da az önce bahsettiğimiz durum, güncellemenin biraz daha geç gelmesine sebep oluyor.