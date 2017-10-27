Samsung Türkiye, Galaxy Note 8 için 7 Reklam Yayınladı!

Samsung'un amiral gemisi ve şuan satılan en pahalı telefonu Galaxy Note 8, Türkiye YouTube sayfasında bir sürü videoyla gündemi işgal ediyor.

Akıllı telefon sektöründe geçen yıl yaşadığımız Galaxy Note 7 skandalıyla birlikte Note serisi hiç olmadığı kadar popüler bir hale geldi. Önceki yıl "Note neymiş ki la" diyecek insanlar, bu sene Note 8 alarak kullanmaya başladı. Ne demişler, reklamın iyisi kötüsü yoktur.

Samsung'un içinden sıyrılmayı çok iyi başardığı Note 7 faciası, bu sene tanıtılan ultra üst seviye akıllı telefonu Note 8 ile bir başarı hikayesine dönüştü. Android alanında oldukça sağlam bir oyuncu olan Note 8, firmanın reklamlarıyla firmanın yine çok popüler olan iki amiral gemisi Galaxy S8 ve S8+'ın önüne geçmeye çalışıyor. Satış rakamları şimdilik ortalam değerler gösterse de bugüne kadar herhangi bir patlama haberinin alınmaması bizlere de rahat bir nefes aldırdı.

Samsung'un ülkemizdeki resmi fiyatıyla 5000 liralık S-pen'li ve zibilyon farklı fonksiyonlu Galaxy Note 8'i, tartışmalı olarak da Android telefonların en iyisi, bakın Samsung tarafından nasıl tanıtılıyor. Buradan Samsung Türkiye'nin YouTube hesabına ulaşabilirsiniz.