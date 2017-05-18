Samsung TV'lerde bulunan otomatik HDMI geçişi özelliği kullanıcılarını çıldırttı. Samsung Forum'da bulunan 32 sayfalık konuda kullanıcıların tek isteği otomatik HDMI geçişi özelliğinin kaldırılması.

Kullanıcılar Samsung forumunda 32 sayfa boyunca Samsung'dan tek bir şey istedi. Bu da HDMI geçişi özelliğinin kaldırılması, kaldırılmasa bile en azından devre dışı bırakılabilme özelliğinin getirilmesiydi.

Kullanıcılar televizyona bağlı olan bilgisayarlarını, Apple TV gibi cihazlarını açtıklarında televizyonlarının da açıldığını ve bu durumun çok sinir bozucu olduğunu belirtiyor.

Sadece 2016 model cihazlara eklenmiş bu özelliğin tam olarak açıklanmaması ve kapatılamaması yazılımsal bir hata gibi duruyor.

Forumdaki konuda Samsung desteği ile görüşmek için birçok deneme yapılmış fakat başarısız kalınmış. Ayarları kurcalamak veya cihazı sıfırlamak hiçbir şekilde çözüm olmamakta. Hatta kullanıcılardan biri HDMI kablosunun içindeki kabloları tek tek keserek denemeler yapmış. Fakat o da başarısız kalmış. Bu kullanıcının başarısızlığından da anlaşıldığı gibi bu HDMI teknolojisinin barındırdığı bir özellik de değilmiş.

HDMI-CEC (Tüketici Cihazları Kontrolü) adlı bir özellik sayesinde cihazlar birbirleriyle HDMI yoluyla iletişime geçebiliyor. Bu iletişim sayesinde televizyona bağlı bir cihaz açıldığında televizyonu tetikleyebiliyor. Bu özellik PS4 konsolunda devre dışı bırakılabildiği gibi bu sorun yaşatan Samsung TV'lerde de devre dışı bırakılabiliyor. Fakat bu özelliğin hem PS4'te hem de Samsung TV'de devre dışı bırakılmasına rağmen kullanıcıların yaşadığı bu sorunu çözebilmiş değil.

Samsung'dan bir güncelleme gelene kadar şimdilik tek çözüm televizyona bir HDMI çoğaltıcı takmak gibi duruyor. Böylelikle tüm cihazlar bu çoğaltıcıya takılacağı için televizyona sadece bir HDMI bağlanacak.