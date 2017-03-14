Samsung, Paris'te düzenlediği basın toplantısında yeni QLED TV ve Frame serisi televizyonlarını tanıttı.

Dünyanın önde gelen elektronik üreticilerinden biri olan Samsung, bu akşam Paris'te düzenlediği bir basın toplantısıyla birlikte televizyon dünyasının geleceğini belirleyen yeni modelleri QLED TV serisini ve The Frame modelini tanıttı.

Samsung'un yeni tanıttığı QLED TV serisi Q Picture, Q Smart ve Q Style olarak tüketicilere yönelik çözümlere ayrılırken yenilikçi The Frame modeli de her evle uyumlu görünebilecek bir tasarıma sahip. Samsung'un yeni nesil televizyonları, hem ev eğlence sistemlerine uygun kaliteyi, hem şık tasarımı hem de %100'e yakın renkler veren kaliteli bir görüntüyü beraberinde getiriyor.

Üstelik Q Style çözümlerindeki sanat modu sayesinde, televizyonunuza bir görüntü atayabiliyor ve zarif televizyon ayaklarıyla televizyonunuzun oturma odanızda bir tablo gibi görünmesini sağlıyorsunuz.

Samsung'un yeni nesil televizyonları her ne kadar başarılı tasarıma ve özelliklere sahip olsa da fiyat anlamında kullanıcıları biraz üzebilir. Tabii bu konuyla ilgili resmi fiyatların açıklanmasıyla birlikte net bir fikre sahip olacağız.