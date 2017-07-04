Samsung TV'lere Steam Link Uygulaması Geldi!

Samsung TV'lerde Steam üzerinden oyun oynama devri başladı. Steam Link uygulaması sayesinde, Steam'de bulunan birçok oyunu herhangi bir bilgisayar veya konsol takmadan televizyonunuzda oynayabileceksiniz.

Eğer evinizde bir Samsung Smart TV varsa sizi çok heyecanlandıracak bir haber veriyoruz. Samsung ve Valve ortaklığında gelişen yeni projeye göre Steam Link uygulaması sayesinde Steam oyunlarınızı Samsung Smart TV’ler üzerinden oynayabileceksiniz. Şu anda beta aşamasında olan bu olay, televizyonunuza hiçbir bilgisayar veya konsol takmadan bizzat televizyonunuz üzerinden oyun oynamanıza olanak tanıyor.

Bu yeni teknolojinin PC oyun tarihini derinden etkileyeceği düşünülüyor. Samsung ve diğer firmalar bu teknolojiyi televizyonlarında daha sık kullanırsa birçok yeni oyuncu doğabilir.

PC Gamer’ın yaptığı habere göre, Samsung KS8000 TV’ye takılmış bir Xbox 360 denetleyicisi oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırmış. Elbette burada GTA 5’den bahsetmiyorum. Bunun için önümüzde birkaç sene olduğunu söylemek gerekiyor, ancak KS8000 özellikle küçük platform oyunlarını sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardı.

Şu anda Samsung’un TV’ler için mağaza uygulamasında bulunan Steam Link, birçok PC oyununu televizyon üzerinden oynamasını sağlıyor.

Eğer sizin de 2016 veya 2017 model bir Samsung akıllı televizyonunuz varsa, Steam Link uygulamasını indirebilir ve Steam profilinize giriş yaparak oyunları test etmeye başlayabilirsiniz.