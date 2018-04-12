Huawei'nin Katlanabilir Akıllı Telefonu Kasım'da Geliyor!

Samsung ile rekabeti daha kızıştırmak isteyen Huawei, Güney Koreli şirketten önce davranarak Kasım ayında ilk katlanabilir akıllı telefonunu görücüye çıkaracak.

Akıllı telefon piyasasının bir sonraki devrimsel cihazlarının katlanabilir akıllı telefonlar olması bekleniyor. Bu konuda ise gözler, katlanabilir akıllı telefonlar üzerinde uzun süredir çalışmalar yürüten Samsung’a çevrilmiş durumda. Fakat son gelen bilgiler Huawei’nin Samsung’un önüne geçerek ilk katlanabilir akıllı telefonu tanıtmayı hedeflediğini gösteriyor.

Gelen bilgilere göre Huawei, katlanabilir akıllı telefon projesinin başına Şanghay’daki Ar-Ge Merkezi’nin teknoloji şefini getirmiş durumda. Ayrıca şirket, katlanabilir akıllı telefon için parça ve malzeme tedarik edeceği şirketlerle de bir gizlilik anlaşması (NDA) imzaladı. Tüm bu hamleler, Huawei’nin katlanabilir telefon konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösteriyor.

Samsung Electronics, katlanabilir akıllı telefonlarının ekranları için Samsung Display ile iş birliği içinde çalışıyor. Samsung Display katlanabilir ekran teknolojisinde ciddi mesafe kaydetmiş, hatta tamamlamış olsa da Samsung Electronics’ten önce Huawei’ye tedarik etmesi zor. Bu nedenle Huawei, katlanabilir OLED ekranlar için LG ile iş birliğine gidiyor.

Gelen sızıntılar Huawei’nin katlanabilir akıllı telefonunu Kasım ayında ortaya çıkaracağını söylüyor. Samsung da daha önce yaptığı açıklamada katlanabilir akıllı telefon için 2018 sonu ya da 2019 başını işaret etmişti. Samsung’un mobil bölüm başkanı olan DJ Koh’un MWC 2018 sırasında şirketin artık ‘ilk’ olmak yerine ‘en iyi’ olmayı hedeflediğini hatırlatalım.