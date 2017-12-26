Bluboo Şimdi de iPhone X Klonu Piyasaya Sürecek!

Daha önce pek çok Samsung amiral gemisinin klon modellerini çıkaran Bluboo, şimdi de iPhone X'un klonu olan Bluboo X modelini satışa sunmaya hazırlanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticisi Bluboo, 'özgün' tasarımları ile tüketicilere şık akıllı telefonlar üretmeye devam ediyor. Şirket ilerleyen zamanlarda yeni bir akıllı telefon satışa çıkaracağını ve bu akıllı telefonun adının Bluboo X olacağını açıkladı.

Adından da anlaşılacağı üzere Bluboo X bir iPhone X klonu olacak. Neredeyse iPhone X tasarımını birebir taklit eden cihazın başarılı bir kopya olduğunu söylemek mümkün. Sonuçta yiğidi öldür hakkını yeme.

iPhone X'da olduğu gibi Bluboo X’da da kullanıcıları gıcık eden bir çentik bulunuyor. Neredeyse çerçevesiz olan cihazın köşeleri iPhone X’a göre bir miktar daha keskin hatlara sahip. Cihaz ayrıca iPhone X’da olduğu gibi metal-cam alaşımlı bir tasarıma sahip.

Bluboo X’un orijinal tasarımdan ana farkı ise kamera modülünün köşeye değil cihazın ortasına konumlandırılmış olması. Fakat modülün tasarımı iPhone X ile birebir uyumlu. Flaş, iki arka kameranın ortasında bulunuyor ve kameralar dikey pozisyonda konumlandırılmış.

Şirket, cihazın teknik özellikleri hakkında fazla detay vermedi. Şu an için yalnızca cihazın 5.99 inç Full HD+ AMOLED bir ekrana ve iki adet 21MP arka kameraya sahip olacağını biliyoruz. Bunun yanı sıra Bluboo X’da 5,500mAh’lik devasa bir batarya bulunacak.

Bluboo, klon telefonuna klon özellikler eklemeyi de ihmal etmiyor. Cihazda iPhone X’da olduğu gibi bir yüz tanıma kilidi bulunacak. Cihazda güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi tarayıcı olması da muhtemel.

Buraya tıklayarak Bluboo’nun web sitesini ziyaret ederseniz, şirketin temel olarak klon telefonlar üzerine kurulduğunu anlayabilirsiniz. Kısa zaman önce çıkan sızıntılar şirketin bir Galaxy S9 klonu olacak Bluboo S9 üzerinde çalıştığını söylüyordu.

Siz klon telefonlar için ne düşünüyorsunuz? Sizce sırf orijinalinin tasarımı beğeniliyor diye klon telefon alınır mı?