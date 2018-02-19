Samsung, "Uçan Görüntüleme Aygıtı" Patentini Aldı

Samsung, geçen hafta ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından "Uçan Görüntüleme Aygıtı" olarak adlandırılan bir patent aldı.

Samsung, akıllı telefondan drone’a kadar pek çok farklı türde ürün geliştirerek kullanıcılarına geniş bir yelpaze sunuyor. Firmanın aldığı binlerce patent ise sahip olduğu ürünlerin haklarını koruyor. Medyaya yeni sızan patent çizimleri ise firmanın muhtemel ürünü hakkında detaylı bilgileri ortaya çıkardı. ​

Dahili GPS ve Wİ-Fİ‘a sahip olacak olan uçan görüntüleme aygıtı, üzerindeki algılayıcılar ile yüzünüzü ve gözünüzü algılayabilecek. El ve parmak hareketleriniz ile yönlendirebileceğiniz aygıt gözünüzü, kafanızı ve ellerinizi anlık olarak takip edecek. Gelen bilgilere göre ise drone'un hızına kafa veya el hareketleriniz ile müdehale edebileceksiniz.

Medyaya sızan drone modeli 4 motorlu, ancak cihazın farklı motor sayılarına sahip modellerinin de olacağı iddiları mevcut. Bunlara ek olarak, drone’un içerisinde jiroskop (her yöne dönebilen bir kütle veya tekerlek), hareket sensörü, yükseklik sensörü ve titreşim sistemi de bulunacak.

Ancak sizlerle şu bilgiyi de paylaşmak isteriz, sızan patent görüntülerinin gerçeğe dönüşmeme ihtimali de var. Firmalar genellikle, kullanma ihtimalleri olan bütün patentleri almayı tercih ediyor. Bazen patent rakiplerinin eline geçmesin diye, hiç kullanmayacakları halde patent başvurusu yapabiliyorlar.

Sızan görüntülerdeki drone’un da gerçeğe dönüşüp dönüşmeyeceği henüz bilinmiyor.