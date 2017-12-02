Yapılan son testte 100 km/h hızla giden tren üzerinde 5G şebeke üzerinden 1.7Gbps hızda veri aktarımı sağlanabildi.

KDDI ve Samsung Electronics, 100 km hızla hareket eden bir trenin üzerinde 5G sunumunu başarı ile tamamladı. Yolculuk esnasında iki istasyon arasındaki mesafe, yaklaşık 1.5 km civarındaydı. Sunum sırasında her iki firma da 1.7Gbps hızına erişmeyi başardılar.

5G sunum testleri 17 Ekim ile 19 Ekim tarihleri arasında Japonya’nın Saitama şehrinde gerçekleştirildi. Testi gerçekleştiren Samsung ticari kullanım öncesi uçtan uca 5G çözümü kullandı. Söz konusu çözüm bir adet 5G router (CPE), radyo erişim ünitesi (5G Radyo), sanallaştırılmış RAN ve sanallaştırılmış çekirdek içeriyor. Uydu-Yer hattı ve iletim hattına ek olarak gövdeye entegre olunmuş CPE üzerinden trene monte edilen kamera ile çekilmiş 8K’lık ve 4K’lık birer video indirildi. Aynı videoların karşı sunucuya yüklenmesi de yapılabildi.

Samsung ve KDDI 5G milimetre dalga performansını farklı durumlar için sunmak üzere birlikte yakın bir çalışma gerçekleştirdiler. Bu ortamlar arasında aynı zamanda çok hücreli veri teslimi sunumu da yer alıyor. Şubat ayında gerçekleştirilen bu sunumda cihaz, Tokyo’nun kalabalık caddelerinde hareket eden bir araca monte edilmişti. Eylül ayında yapılan diğer bir testte ise cihaz, Kore’nin Yongin şehrinde 200km/h hızla giden bir yarış arabasına takılmıştı.

Samsung Electronics’in Ağ İşletmeleri başkanı Youngky Kim yaptığı açıklamada: “5G’nin sahip olduğu potansiyel, günlük hayatımızın görüntüsünü dönüştürebilecek yeterli güce sahip. Bugün KDDI ile gerçekleştirdiğimiz sunum, yaptığımız ortak çalışmanın bir ürünü. Yeni nesil şebeke sistemlerini keşfetmek için bu tip çalışmaları takip etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmalar aynı zamanda farklı spektrumlar ve teknolojilerin yanında yeni iş modellerini ve uygulamaları da kapsayacak” dedi.