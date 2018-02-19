Dünyanın en geniş ekranlı monitörü olan Samsung CHG90 ile web sitelerinin nasıl göründüğüne bir kez daha bakın. Hiç bir şeyin tanıdık gelmeyeceğinin garantisini verebiliriz.

Günümüz standart bilgisayar monitörleri 16:9 ekran formatına sahiptirler. Bu formatı neredeyse tüm oyun, web site ve programlar desteklemektedir. Buna ek olarak bir de geniş ekranlı monitörler vardır ki bu monitörler 21:9 formata sahiptir. Az sayıda web sitesi ve program geniş ekranlı monitörleri desteklemektedir.

Samsung, yeni CHG90 süper geniş ekranlı monitörü ile ‘geniş’ kelimesinin hakkını sonuna kadar veriyor. 49 inç büyüklüğünde bir ekran olan Samsung CHG90, 32:9 ekran formatı ile ayrıca bir ilk olma özelliğini de taşıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi CHG90’a uyumlu bir web sitesi ya da program neredeyse bulunmuyor. Fakat bazı siteler her ekran formatına tam uyumlu oldukları için sorun çıkarmıyorlar.

Peki, 1300 dolar yani yaklaşık 5000 TL verip 32:9 ekran en/boy oranına sahip Samsung CHG90’ı alsaydınız günlük hayatta kullandığınız oyunlar, web siteleri ve programlar nasıl görünürdü? Lafı daha fazla uzatmadan aşağıdaki görselleri inceleyebilirsiniz.

YouTube Ana Sayfa

Facebook Ana Sayfa

Twitter Ana Sayfa

Instagram Ana Sayfa

Twitch Ana Sayfa

Netflix Ana Sayfa

Google Ana Sayfa

Reddit Ana Sayfa

Google Arama Sonuçları

Google Görseller Arama Sonuçları

YouTube Video

Twitch Canlı Yayını

Gmail

Google Haritalar

iTunes

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