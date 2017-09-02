Samsung'un 49-inch Eğimli Oyuncu Ekranına Yakından Bakış

Birincil olarak parlak renk ve görüntü teknolojileriyle oyuncuların daha rahat bir görünüm alanı kazanmasını hedefleyen Samsung'un yeni 49-inch QLED monitörü, diğer tüm ekranların sıska göründükleri hissini veriyor.

Samsung’un 49-inch’lik dev QLED oyuncu ekranının bir masa için oldukça büyük geleceğini düşünürdük ama firmanın IFA’daki sergi alanında cihazın karşısında durunca, karmaşık duygular yaşadık. Bir yandan monitörün sonsuza ıraksayan, devasa ekran boyutu karşısında kaybolup giderken, diğer yandan daha küçük ekranların ne kadar da sıska olduklarını düşünür olduk.

Ne kadar bir büyüklükte olduğunu tam olarak kavrayabilmeniz için Samsung’un yeni CHG90 ekranının karşısında bizatihi durmanız gerekiyor. İnternet ortamında göreceğiniz resimler, bu duyguyu yaşamanız için yeterli gelmiyor.

Ekran tek başına iki adet 24-inch geniş ekran monitörün bilgisayarınıza takılmış haline denk. Tek farkı, iki ekran arasındaki çerçeveler olmadığı için daha kesintisiz ve rahat bir görüntü imkanı yakalayabiliyor olmanız.

Ekran oyun oynamak için özel olarak tasarlanmış. Bu nedenle çözünürlük, tam olarak 3.840 x 1.080 oranındaki kadar keskin değil ama, oyuncular için bazı etkileyici ekran teknolojileri ile performans arttırılıyor. 144Hz yenileme oranı, 1-mili saniyelik tepki ve AMD Radeon FreeSync 2 ile HDR grafik görünümü kazandırılarak, oyunun en iyi kıvamda ve saat gibi işlemesi sağlanıyor.

Bununla birlikte ekranı takdir etmek için illa da oyun oynamanız gerekmiyor. Ekranın devasa boyutu, bir ton uygulamayı açarak aynı anda görüntüleyebileceğiniz anlamına geliyor. Ya da binlerce Excel sütununu bir arada görüntüleyebileceğiniz (bu yönde bir istidadınız var ise).

Her ne kadar daha fazla dikey çözünürlük çizgisi olmasını arzu etsek de, Samsung’un ekranın güzel görünmesi için hiçbir masraftan kaçınmadığını söyleyebiliriz. Quantum Dot LED (QLED) teknolojisi daha iyi kontrast ve daha canlı renklerle ekrandaki her şeyin daha parlak görünmesini sağlıyor. Eğimli tasarım bütünsel bakış açısı kazandırarak, muhteşem bir görüntü imkanı sunuyor.