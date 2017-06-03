Ortaya çıkan son bilgilere göre Samsung, geçmiş amiral gemisi modellerine de Bixby isimli akıllı asistanını getirmek için çalışıyor.

Samsung'un bu yılki amiral gemisi modelleri Galaxy S8 ve Galaxy S8+ ile duyurduğu akıllı asistanı Bixby, daha tam olarak hizmete başlamamasına rağmen telefonların en çok konuşulan özelliği olmuştu. Şu sıralar Samsung, Bixby'i geliştirerek dünya genelinde hizmete sunmaya hazırlanırken Bixby ile ilgili önemli bir bilgi ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgiye göre Samsung, şu anda Bixby'e İngilizce ve Türkçe gibi diller eklemekle kalmıyor, aynı zamanda geçmiş Samsung modelleri için de Bixby'nin destek kazanması üzerine çalışmalar yürütüyor. Yaptığı açıklamayla da dolaylı olarak geçtiğimiz yılki amiral gemisi modelleri Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modellerine de Bixby desteğinin geleceğini belirten şirketin bu uygulamayı 2017 yılının sonlarına doğru gerçekleştirmesi bekleniyor.

Artık Samsung'un 'dolaylı' açıklamasıyla birlikte Galaxy S7 ailesine Bixby desteğinin gelmesine kesin gözüyle bakılsa da diğer modeller için Bixby'nin gelip gelmeyeceği hala belirsizliğini koruyor ancak muhtemelen Samsung, geçmiş modellerinden sadece Galaxy S7 ailesine Bixby desteğini sağlayacaktır. Konuyla ilgili gelişmeleri önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.