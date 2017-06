Samsung'un Always on Display özelliği Google Play'de yayınlandı. Bu sayede Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları güncellemeleri daha rahat alabilecek.

Samsung, Always on Display(Her zaman Açık) uygulamasını Google Play Store’a taşıdı. Normalde Galaxy S8 ve Galaxy S8+’da olan Always on Display, ekranınız kapalıyken bile saat, tarih gibi bilgileri ekranda görüntüleyebilmenizi sağlıyor. Uygulamaya her güncelleme göndermek istediğinde tüm sistemi güncellemek zorunda kalacağını fark eden Samsung, uygulamayı sistemden uzaklaştırarak normal bir uygulama gibi Google Play’e atmayı tercih etti.

Bu sayede Samsung, istediği güncellemeyi kolaylıkla Google Play’e atacak ve kullanıcılar, yeni bir sistem güncellemesi yapmadan yalnızca Always on Display’i güncelleyecekler. Bu uygulamayı görünce telefonumuz indirir mi diye bir umut bakmayı deneyebilirsiniz, ancak biz söyleyelim, Galaxy S8 veya Galaxy S8+ dışındaki telefonlar, uygulamayı indiremiyor. O uygulamanın orada durması ve bizim o programı indiremiyor olmamız kafamıza takılmış durumda. Sonuçta sırf o uygulamayı indirmek için bile tarifeyle 6000 TL para verip bir Galaxy S8 satın alabiliriz.

Eğer bir Galaxy S8 veya S8+ sahibiyseniz buraya tıklayarak Google Play sayfasına gidebilir ve uygulamanın güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Galaxy S8 sahibi değilseniz de, acaba deyip yine de şansınızı deneyebilirsiniz.