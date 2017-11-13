Samsung'un 'Amiral Gemisi' Kapaklı Telefonu Göründü!

Samsung'un amiral gemisi özelliklerine sahip kapaklı telefonu SM-W2018'in görüntüleri ortaya çıkmaya başladı. Güney Koreli teknoloji devinin yakın zamanda cihazı resmi olarak tanıtması bekleniyor.

Aylardır özellikleri ve tasarımı konuşulan Samsung’un yeni kapaklı akıllı telefonu SM-W2018’in yeni görüntüleri ortaya çıktı. Amiral gemisi özellikleri ile öne çıkan fakat ‘eski moda’ kapaklı tasarımı ile global pazardaki kullanıcılarda bir karşılığı olmayan SM-W2018, Uzak Doğu pazarında eski gücüne kavuşmak isteyen Samsung’un yeni umudu olabilir.

Snapdragon 835 işlemci, 6GB RAM ve 64 GB arttırılabilir depolama gibi güçlü donanım özellikleri ile Samsung’un son amiral gemisi Galaxy Note 8’e göz kırpan SM-W2018, ayrıca sahip olduğu iki ekranı ile dileyene dokunmatik ekranlı bir telefon, dileyene de kapaklı-tuşlu bir telefon olabiliyor.

Son birkaç yıldır Huawei, Xiaomi ve Oppo gibi firmaların gelişmesi ve yüksek kalitede uygun fiyatlı cihazlar tanıtması ile Samsung’un Uzak Doğu pazarındaki satışları büyük bir düşüş içindeydi. Samsung, Uzak Doğu'daki ‘klasik telefon’ kullanıcıları için kapaklı fakat güçlü bir cihaz tanıtarak yeniden satışlarını canlandırmayı hedefliyor.

SM-W2018’in kapağının hem altında hem de üstünde 4 inçlik birer ekran bulunuyor. Kullanıcı dilerse kapak kapalıyken dışta bulunan ekrandan telefonu kullanabiliyor. Eğer kapağı açarak cihazı tuşlu olarak kullanmak isterse cihaz, kapağın dışındaki ekran kapanarak standart siyah bir kapağa sahipmiş gibi görünüyor.

SM-W2018’in piyasaya çıkış tarihi ile ilgili net bir bilgi yok, fakat cihaza ait sızıntıların fazlası ile arttığını düşünürsek tanıtılmasına fazla uzun zaman kalmadığını söyleyebiliriz. Cihazın fiyatı ile ilgili bir tahmin de bulunmuyor, ancak Samsung’un piyasadaki yerini güçlendirmek için uygun bir fiyat belirlemesi bekleniyor. Cihazın global pazarda satılması da beklenmiyor -en azından şimdilik-.