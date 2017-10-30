Samsung'un Android Oreo Beta Programı Yarın Başlayabilir!

Android Oreo çıkalı bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen (teknoloji zamanına göre bir hayli zaman) hala üreticilerin adam akıllı bu sürümü cihazlarına yolladıkları yok!

Daha önce Samsung'un Galaxy S8 ve S8 Plus için Android Oreo üzerinde çalıştığının haberini almıştık. Yeni gelen bir rapor ise bu durumun çok daha yakın olduğunu, 31 Ekim 2017'de beta programının başlayacağını gösteriyor.

Ortaya çıkan raporda hangi ülkelerin ne zaman güncellemeyi alacağıyla ilgili de ufak bir fikir ediniyoruz. İki aşamada yayınlanacak gibi görünen Android Oreo güncellemesi, ilk olarak, yani yarın, Kuzey Amerika, Birleşik Krallık ve Güney Kore'ye ulaşacak. İkinci aşama ise bu ülkelere Oreo'yu ulaştıracak:

Çin

Almanya

İspanya

Fransa

Polonya

Hindistan

Beta programı resmiyet kazandıktan sonra gönüllü kullanıcılar "Samsung Members" uygulaması aracılığıyla programa kayıt olarak Oreo için test sürücüsü olabilecek.

Samsung tarafından hala doğrulanmayan bu bilgi, Android Nougat'ta Samsung'un yaptıklarını dikkate aldığımızda olası görünüyor ancak sanıyoruz ki gerçeği ancak yarın öğrenebileceğiz. Eğer beta konusunda bir şeyler karşınıza çıktıysa yorumlarınızı bekliyoruz.