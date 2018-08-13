Samsung Galaxy S9 ve S9+ için hazırlanan reklam kampanyası, Note9'un çıkışından sonra da tüm hızıyla devam ediyor.

Samsung, Apple iPhone X'un üzerine giderek muhteşem reklamlar yapmaya devam ediyor. Note9'un reklam sürecine büyük bir hızla başlayan Samsung, iki yeni reklam çalışması yayınladı. Bildiğiniz gibi bazı ülkelerdeki ve eyaletlerdeki rekabet yasaları, markaların birbirini 'taşladığı' reklam filmlerine izin vermediği için bu tip güzel atışmalardan mahrum kalabiliyoruz.

Ingenius isimli reklam kampanyası kapsamında, Samsung Galaxy cihazlarla Apple cihazlar arasında gidip gelen müşterilerin, Apple çalışanı ile girdiği komik diyaloglara yer veriliyor. Şimdi sizleri en son paylaşılan iki reklam filmiyle baş başa bırakıyoruz. Reklam serisinin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Ingenius: Power

Ingenius: Pen