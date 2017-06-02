Samsung'un dünyada üçüncü ve Türkiye'de ilk olan deneyim mağazası, bugün düzenlenen basın etkinliğiyle ziyaretçilere açıldı.

Geçtiğimiz aylarda düzenlediği Galaxy S8 lansmanında ülkemizde açacağı büyük çaplı ilk deneyim mağazasının müjdesini veren Samsung, bugün düzenlediği basın etkinliğiyle birlikte dünyadaki üçüncü ve Türkiye'deki ilk büyük çaplı deneyim mağazasını İstanbul, Üsküdar'daki EMAAR Square Mall'da açtı.

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Samsung'un sadece ürün satışını değil, Samsung ürünlerinin tam anlamıyla deneyimlenmesini hedeflediği ve müşterilerine diğer konularda da yardımcı olacağı mağazası Apple Store gibi mağazalara kıyasla müşterilerine daha keyifli bir mağaza deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Ayrıca mağazanın içinde VR deneyim alanı gibi eğlenceli noktaların yanı sıra kahve içebilecekleri Samsung Cafe gibi noktalar da bulunuyor. Samsung müşterileri, bu kafede kahvelerini yudumlarken mağazadaki hem kablosuz hem de nomral şarj cihazlarından yararlanabiliyor.

Ayrıca Samsung Türkiye Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen'in belirttiğine göre Samsung'un yeni mağazası, teknoloji tutkunlarının buluşma noktası olacak. Teknoloji sohbetleri gibi yararlı bazı etkinlikler de bu mağazada düzenlenecek.

Mağaza henüz tam olarak halka açılmadığı için hizmet kalitesini bilemiyoruz ancak gerek fikir gerekse konsept olarak Samsung'un deneyim mağazasının önem taşıdığını söyleyebiliriz. 3 Haziran Cumartesi günü saat 10'da mağazanın halka açılışı da gerçekleştirilecek.