Xiaomi ve Oppo da Katlanabilir Telefon Yarışına Giriyor

Gelen haberlere bakılacak olursa geleceğin teknolojisinde ince ve katlanabilir ekranlar büyük oranda rol oynayacak. Bazı akıllı telefon tedarikçileri ise işe koyuldu bile.

İlk hamleyi Samsung’tan beklediğimiz esnek akıllı telefonlar furyasına daha şimdiden diğer markalar atılmaya başladılar bile. Gelen son bilgilere göre katlanabilir akıllı telefonlar konusunda çalışma yapan ve işe koyulan markalardan bir diğeri ise Huawei olurken, Xiaomi ve Oppo’nunda bu konuda çalışmaları var.

Bazı ekran üreticilere Oppo ve Xiaomi tarafından siparişler verilmesi, bu markaların bükülebilir telefonlar konusunda yeni ürünler üzerinde çalıştığının en somut ve basit delili. BOE, Visionox ve LG Display başta olmak üzere yeni ekranlar üzerinde üretimlerine başlayan bu tedarikçilere göre ürünü ilk tanıtan marka olmaya en çok Xiaomi yakın.

Xiaomi, Samsung ve Huawei’nin aksine ilk başta Çin’e odaklanacak ve uygun fiyatlandırma stratejisiyle rakiplerinin önüne geçecek. Ancak gelen haberlerde Samsung hakkında da çeşitli çarpıcı veriler söz konusu. Buna göre Samsung katlanabilir ekrana sahip birden fazla Galaxy modeli üzerinde çalışırken, satış rakamlarında ise 1,788 dolar ile 2,652 dolar arasında değişen fiyatlar izleyecek.

Çinli rakipler ise 896 dolar ile 1,344 dolar arasında değişen rakamlarla ürün satmanın peşindeler. Bakalım akıllı telefon dünyasına yeni bir soluk getirecek olan bu esnek ekranlı telefonlar ne gibi yenilikler sunacaklar.