Galaxy Note 7 faciası nedeniyle başı çok ağrıyan Samsung, yeni amiral gemisinde dikkatli davranmış olsa da sakınan göze çöp batıyor.

Hiçbir akıllı telefon mükemmel değil. iPhone bile diğer markalara kıyasla çok az şikayet almasına rağmen pek çok kusura sahip. Galaxy S8 son derece üst profil ve popüler bir akıllı telefon. Spot ışıklar, bu nedenle Samsung Galaxy S8 ailesinin üstüne çevrilmiş durumda. Kırmızı renkli ekran şikayetlerinden sonra şimdi de kablosuz şarj mimarisi şikayetleri yükseliyor. Kullanıcıların bazıları, Samsung'un kendi ünitesi ile bile kablosuz şarj işlemi gerçekleştiremiyor.

Yorum yapmadan önce bazı şeylerin netleştirilmesi gerekiyor: Sorun, hızlı şarj sırasında ortaya çıkıyor. Sıkıntı gerek standart Qi kablosuz şarj cihazı gerekse Samsung'un kendi cihazıyla yaşanabiliyor. Samsung Galaxy S8 bir bildirimle düzensiz şarj algılandığını kullanıcıya bildiriyor. Ardından “kablosuz şarj durduruldu” mesajıyla karşılaşıyorsunuz. Yatay ve düz kablosuz şarj sistemleri ise istisna konumundalar ve verimle çalışıyorlar.

Sorun, “kızıl ekran” vakası kadar ciddi olmasa da yine de kullanıcıların canını sıkacak nitelikte. Samsung ne de olsa kablosuz şarj sisteminin Qi mimarisine "tam destek" vereceğini duyurmuştu. Güney Koreli bilişim devi umarız bu sıkıntının üstesinden gelebilecek bir yama geliştirebilir, yoksa halkla ilişkiler departmanının başı epey ağrıyacak.