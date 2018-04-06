Samsung'un Başı, Patlayan J7 Cihazıyla İlgili Hala Dertte

Geçtiğimiz sene şarj halinde patladığı iddia edilen Samsung J7 vakasıyla ilgili bir çözüme kavuştuğuna inanan ve kullanıcıyı suçlayan Samsung, olayı yaşayan ailenin davanın peşini bırakmaması sonucu hala sıkıntı çekiyor.

2017 sonlarında bir gece yarısı iddialara göre tam da şarj sırasında bir Samsung J7 cihaz patlamıştı. 14 yaşında bir kız çocuğuna ait olan bu telefon uzun süre medyayı oyalamış, çocuğun annesi Janice Shirley tarafından olayın peşine düşülmüştü. Zira, Shirley’in iddiasına göre telefona zarar verebilecek hiç bir dış etkene maruz bırakılmamış, buna rağmen şarj halindeyken ansızın alev almıştı.

Fakat Samsung yetkilileri yaptığı incelemede telefona dışarıdan aşırı fiziksel kuvvet uygulandığı, teknik bir sorunun bulunamadığı belirterek davayı sonlandırmıştı. Hatta Samsung, ‘Biz aile ile aramızdaki sorunu çözdük ve bizden kaynaklanmamasına rağmen onlara tatmin edici bir ödemede bulunduk’ dercesine bir açıklama dahi yapmıştı.

Fakat, Anne Janice Shirley, hala olayın peşini bırakmış değil. Ona göre bu rapor sadece suçu karşıya atarak olaydan sıyrılmakla alakalı çirkin bir strateji. Özellikle Samsung’un bir dönem toplatmak zorunda kaldığı, uçaklara dahi alınmayan kronik hatalı Galaxy Note 7’leri düşünülünce, bunun Samsung adına bir çeşit kriz yönetimi olma ihtimalini de göz ardı etmemek gerekiyor. Yani Shirley’nin haklı olma payı oldukça yüksek. Zira aynı yıl, oyun oynayan 4 yaşında bir çocuğun elinde de bir J7 aşırı ısınma sorunu sonucu alev almıştı.

Siz ne düşünüyorsunuz Samsung’un patlayan telefonlarla olan geçmişi de düşünüldüğünde sizce cihazı patlayan aile mi haklı yoksa Samsung’un demeye getirdiği üzere aile daha fazla paranın ve gündemin mi peşinde? Özellikle J7 kullanıcısı takipçilerimiz var ise yorumlarını duymak isteriz.