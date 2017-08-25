Samsung Başkan Yardımcısı, 5 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

Güney Kore’li şirket Samsung’un hem Başkan Yardımcısı hem de veliahtı olan Lee Jae-yong, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Güney Kore Devlet Başkanı Park Gen-hye’nin yetkilerinin elinden almasına sebep olan Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong’un aldığı ceza belli oldu. Reuters’in son dakika bilgisi olarak aktardığı habere göre Lee Jae-yong, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılığın 12 yıllık talebini geri çeviren mahkeme, 49 yaşındaki Samsung veliahtının 5 yıllık cezasını onadı.

Suçlamaları tekrar hatırlayacak olursak Lee’nin, babası vefat ettikten sonra devir işlemlerinin sorunsuz yapılması için Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye ve yakın dostu olan Choi Soon-sil’le bağlantılı vakıflara milyonlarca dolar yardım yaptığı iddia ediliyor. 2014 yılında hayatını kaybeden Samsung Başkanı Lee Kun-hee’nin tek oğlu olan Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, aynı yıl Eylül ayında şirketin yönetim kuruluna girmişti.

Mahkemenin 19 Ocak’ta hakkında yapılan zimmetine para geçirme ve yalancı şahitlik suçlamaları için yeterli kanıt bulunmadığına karar verdiği Lee’nin, 13 Şubat’ta tekrar ifadeye çağırılıp özel yetkili savcılar tarafından 22 saat boyunca sorgulandıktan sonra tutuklanması talep edilmişti.