Samsung'un Başkan Yardımcısı İçin Tutuklama Kararı İstendi!

Savcı Park Young-Soo, Samsung'un iki numaralı ismi için tutuklama kararı istiyor.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong için; rüşvet, zimmete para geçirme ve kamuoyunu yanıltmak gibi suçlar işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkarıldı. Skandal, Samsung'un pek çok üst düzey yöneticisini ve sektörün önde gelen isimlerinden Choi Soon-sil'i de kapsıyor.

Geçtiğimiz hafta 22 saat sorgulanan Lee, Cheong Wa Dae'nin bağlı kuruluşlarına imtiyaz göstermek için nüfuz gösterdi. Buna karşılık Choi ve arkadaşlarının toplam 43 milyar won (36.37 milyon $) tutarında haksız gelir elde ettiği savunuluyor. Söz konusu rakam, toplam rüşvet miktarı. Ayrıca Samsung'un taahhüt ettiği ek bir miktar da söz konusu.

Samsung, Choi'nin Almanya'daki şirketi Core Sports ile (Widec Sports olarak değiştirildi), 22 milyon won'luk bir danışmanlık sözleşmesi yaptı ve 3.8 milyar won kazandı. Nedense tüm bu rakam Choi'nin yeğeni Jang-Si-Ho'nun banka hesabını zenginleştirildi.

Fonlar karşılığında, Cheong Wa Dae'nin, Samsung C&T ve Cheil Industries'in birleşmesi oylamasındaki dengenin değiştirmesi bekleniyordu.

Choi Gee-sung, Başkan Chang Choong-ki ve Park Sang-jin hakkında henüz tutuklama emri çıkarılmadı.