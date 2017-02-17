Samsung’un Başkan Yardımcısı Rüşvet Nedeniyle Tutuklandı!

Samsung’un başkan yardımcısı görevini üstlenen Lee Jae-yong, rüşvetten dolayı tutuklandı.

Samsung geçtiğimiz yıl Note 7 skandalı ile çalkalanırken bu sefer de rüşvet skandalı ile gündeme geldi. Devletlere yakın firmalarda görünen siyasilerle dirsek temasında olma durumunu bir aşama ilerletmiş olan Samsung Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, rüşvetten dolayı tutuklandı.

Hali hazırda dünyanın en büyük teknoloji firmalarından biri olan Samsung’un başkan yardımcısı için ilk tutuklama talebi geçtiğimiz ay istenmiş, fakat delil yetersizliğinden dolayı reddedilmesinin ardından birkaç gün sonra yine savcılık tarafından ikinci bir tutuklama talebi istenmişti.

Bu sefer yeni suçlamaları da ekleyen savcılık, rüşvet skandalı ile alakalı delil karartma gibi durumların da işin içine girdiğini iddia ediyor. Bu girişimin ardından mahkeme tarafından tutuklama kararının çıkmasıyla derhal tutuklanan Lee Jae-yong, söylenenlere göre en az 1 yıl, ortaya çıkan detaylara göre ise 18 aya kadar tutuklu kalabilir.