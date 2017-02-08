Samsung’un Bataryalarını Üreten Fabrikada Yangın Çıktı!

Samsung Grubu’nun bataryalarını üreten partner firma olan Samsung SDI’ın üretim tesislerinde bir yangın çıktı.

‘Yangın, patlama’ temalı haberler, Samsung’un bu yıl da peşini bırakmayacak gibi duruyor. Şirketin bu sefer de bataryalarını üreten ‘partner firma’ Samsung SDI’ın üretim tesislerinde bir yangın çıktı. Yangın, Samsung tarafından da onaylanmış durumda.

Samsung SDI adına bir açıklama yapan yetkili isimlerden Shin Yong-doo, çıkan yangının Tianjin tesislerinde yapılan batarya üretimiyle ilgisinin bulunmadığını, yangının üretim bandında değil atık deposunda çıktığını ifade etti.

Sosyal medya platformlarında da yapılan paylaşımlarda, fabrikadan gökyüzüne doğru siyah bulutların yükseldiği görülüyor.

Samsung SDI, bildiğiniz gibi Galaxy Note 7’nin de bataryalarını üretmiş ve yaşanan büyük fiyaskonun sorumlularından biri olmuştu.