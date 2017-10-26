Samsung'un Bükülebilir Telefonu: Kapaklı Telefona Geri Dönüş?

Samsung'un Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı bir patent başvurusunun çizimleri, 2018'de çıkarmayı planladıkları bükülebilir telefonu olabilir.

Samsung'un 2018'de çıkartmayı planladığı ve bükülebilir olduğunu söylediği Samsung Galaxy X modeli hakkında bildiğimiz çok fazla şey yok. Sadece Samsung yetkililerinin zaman zaman yaptıkları açıklamalar var. Ancak çok uzun süredir bükülebilir OLED bir ekranın patenti Samsung'un elinde duruyordu. Bu da bizi uzun bir zamandır, bu "bükülebilir" telefonun esnek bir telefon olabileceğine inandırmıştı.

Samsung'un Kore Fikri Mülkiyet Ofisi'ne yaptığı son patent başvurusundaki proje çizimleri telefonun esnek bir telefondan öte, yeni nesil bir kapaklı telefon olabileceği yönünde gibi gözüküyor. Tabii, yine de ortada resmi bir şey yok. Samsung bu patenti daha ileride çıkaracağı bir telefon modeli için almış da olabilir. Yine de kağıt üstünde fena bir fikir değil gibi.

Samsung'un patenti "Flexible Electronic Device" yani "Esneyebilir Elektronik Cihaz" olarak aldığı bu ürünün yapısı ise, Microsoft'un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı Surface Book'a oldukça benziyor. Temel olarak tümüyle ekran olan ve ortası bükülebilir bir ekrana sahip olan cihaz, aslında firmanın bir dönem çokça çıkardığı kapaklı telefonlara oldukça benzer vaziyette.

Ortada dolanan bir başka iddia ise, bu Samsung'un uzun süredir hayalini kurduğu "phablet-telefon" olabileceği yönünde. Yani boyutlar aslında gördüğümüzden, bir nebze olsun büyük de olabilir. Yine de iç yüzü tamamen ekrandan oluşacak bir "kapaklı telefona" ben hayır demezdim açıkçası. Yine burada önemli etken fiyat, fakat merak ettiğimiz Samsung Galaxy X eğer buysa, işler ilginçleşiyor gibi. Değilse de ileride yeni nesil bir kapaklı telefona kavuşacak olabiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz?