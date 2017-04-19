Samsung Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book Türkiye'ye Geliyor!

Samsung'un yeni üst seviye tabletleri Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book, bu ayın sonuna doğru Türkiye pazarındaki yerini alacak.

Hatırlayacak olursanız Samsung, Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yeni akıllı telefonu Galaxy S8'i tanıtmamış ancak özellikle profesyonel kullanıcıları hedef alan yeni tabletleri Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book'u duyurmuştu. Birçok kişi Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book modellerinin ülkemize ne zaman geleceğini merak ederken konuyla ilgili detaylar nihayet belli oldu.

Samsung, Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book ürünlerini 24 Nisan'da düzenleyeceği basın toplantısıyla birlikte ülkemizde duyuracağını açıkladı. Ancak, bu basın toplantısından önce bir Samsung çalışanından edindiğimiz bilgiye göre Galaxy Tab S3 ve Galaxy Book cihazlarını Nisan ayının sonuna doğru Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modellerinin yaygın bir şekilde satışa çıkmasıyla birlikte göreceğiz.

Peki fiyatları ne kadar olacak?

Kesin olmayan bilgilere göre Samsung Galaxy Book'un Intel Core M3 işlemciye sahip 10.6 inçlik yaklaşık 2500TL, Intel Core i5 işlemciye sahip 12 inçlik versiyonu ise yaklaşık 4000TL'den satışa sunulacak. Galaxy Tab S3 modelinin ise yine 2000TL'nin üstünde satışa çıkması bekleniyor.

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Bu arada lafı açılmışken Samsung Galaxy S8'e de değinmemek olmaz. Samsung'un yeni canavarı Galaxy S8'in Webtekno olarak gerçekleştirdiğimiz Türkiye'deki ilk kutu açılış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: