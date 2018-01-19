Samsung'un Çentiksiz Çerçevesiz Akıllı Telefonunun Patenti O

LetsGoDigital dijitalin paylaştığı patent görsellerine göre Samsung, çentik bulunmayan bir çerçevesiz akıllı telefon üzerinde çalışıyor ve ana ekran tuşunu ekrana entegre etmeyi planlıyor.

Apple’ın iPhone X ile birlikte neredeyse sıfır çerçeveli bir akıllı telefon tanıtması, başta Samsung olmak üzere diğer rakiplerini daha iyi tasarımlı akıllı telefonlar üretmek için yeni teknolojiler geliştirmeye itti. LetsGoDigital tarafından keşfedilen bir patent, Samsung’un çentiksiz bir çerçevesiz telefon üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Patente göre Samsung, OLED ekran üzerinde boşluk açarak ahize, sensörler ve ön kamerayı ekranın altına konumlandıracak. Böylece iPhone X’da olduğu gibi bir çentik söz konusu olmayacak, fakat elbette ki bu birimlerin olduğu konumlarda ekran, tam alan olarak kullanılamayacak.

Hepsi bu kadar da değil, Samsung aynı teknolojiyi kullanarak ana ekran tuşunu geri getirmeyi de planlıyor. OLED ekranın alt kısmına açılacak bir başka delik, ana ekran tuşunun geriye gelmesini sağlayacak. Benim gibi ana ekran tuşunun kaldırılmasından hoşnut olmayanlar için güzel bir gelişme olabilir.

Fakat ekranda açılan delikler, bir video izlemek ya da selfie çekmek istediğiniz zaman sinir bozucu olabilir. Ekranın bir yanında ana ekran tuşu, diğer yanında kamera ve ahize için açılan delikler görüntünün bölünmesine neden olacak ve video izlemeye keyfinizi biraz da olsa baltalayacak.

Samsung’un üzerinde durduğu diğer bir tasarım ise küçük bir çentik içeriyor. Yukarıdaki görselde de gördüğünüz gibi bu tasarım da kamera ve ahize için küçük bir çentik bulunuyor. Aslında birazcık dikkatli baktığımızda bu tasarımın Essential Phone’a benzediğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Çentik belki biraz daha büyük olabilir.

Sonuç olarak iPhone X, Samsung’un tüketiciler için daha iyi tasarımlı akıllı telefonlar üretmesi için bir itici güç olmuş gibi görünüyor. Tıpkı iPhone X için Galaxy S8 ve Note 8’in itici güç olması gibi. Samsung’un yeni akıllı telefon tasarımlarını ilk olarak hangi modelde göreceğimiz şu an için bilinmiyor.