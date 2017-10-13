Dünyanın en bilinen elektronik üreticilerinden Samsung’un bu günlere gelmesini sağlayan önemli isimlerden olan CEO Kwon Oh-hyun, Mart 2018’de görevinden ayrılmak üzere istifasını imzaladı. Sebebi ise kulağa ilginç geliyor: Kriz.

Akıllı telefon piyasasına girdikten sonra yıldızı parlayan, fakat akla gelen her türlü elektronik teknolojide imzası olan dev şirket Samsung önemli bir ismini kaybetti. 2017 yılındaki satışları sürekli artış eğilimi gösteren şirketin, benzeri görülmemiş çeşitli krizlerle boğuştuğu söyleniyor.

32 yıldır Samsung için ter döken Kwon Oh-hyun, Samsung Display’in CEO’su ve yönetim kurulu üyesiydi. İmzaladığı istifa mektubunda şu açıklamalar yer alıyor:

"Uzun süredir fazlasıyla düşündüğüm bir şeydi. Bu kolay bir karar değil ama artık çözemeyeceğimi hissediyorum. Benzeri görülmemiş krizlerle karşı karşıya olduğumuz için, sektörün hızla değişmesinden doğan güçlüklere daha iyi yanıt verebilmek adına, yeni bir ruh ve genç liderlere ihtiyacımız var. Şirketin yeniden başlamasının zamanı gelmiştir.”

Oh-hyun’un “benzeri görülmemiş kriz” sözleriyle ne anlatmaya çalıştığına dair net bir bilgi yok. Ancak akıllara Güney Kore’de dönen yolsuzluk davalarına adı karışan 5 yöneticinin hapse girdiği geliyor. Bu yöneticilerden birisi Lee Jae-yong, Samsung’un mirasçılarından birisiydi. 5 kişinin de adı toplamda 6.4 milyon dolarlık rüşvet iddialarına karışmış ve suçlarını kabul edip cezaevine girmişlerdi.

Elbette yolsuzluk iddialarının ve gelinen noktanın Samsung’u nasıl etkileyeceği belli değildi. Diğer yandan Oh-hyun gibi büyük bir ismin kendi isteğiyle mücadeleden çekilmesi, dev kriz dalgalarının ilk işareti olarak yorumlanıyor. Oh-hyun sözlerine şöyle devam ediyor:

“Dünyadaki en değerli şirketlerden birini, hep birlikte inşa ettiğimiz için hissettiğim gururu anlatacak kelime bulamıyorum. İnsanların birbirleriyle uyumlu bir şekilde yaşadığı, çalıştığı ve iletişim kurdukları bir şirket olmak için çok çalıştık. Şimdi şirket her zamankinden daha çok yeni bir lidere ihtiyaç duyuyor ve artık hayatımın bir sonraki bölümüne geçmenin zamanı geldi.”

Kwon Oh-hyun, 1985'te çalışmaya başladığı Samsung'da 27 yıl sonra 2012'de Genel Müdür olarak göreve geldi. Samsung, Oh-hyun’un yerine kimin geleceğini açıklamadı. Açıkçası bu sözler, söylemesi basit sözler değil. Çünkü şirketin her ne kadar gidişatı iyi olsa da, dış etmenli krizler ağır darbeler vurabilir. 2016’da yaşanan Note 7 krizini büyük fırsatlara çeviren Samsung’un bu yolda Kwon Oh-hyun’a çok borcu var.

Bakalım gelen gideni aratacak mı ya da Samsung, bahsedilen “benzeri görülmemiş kriz” ortamından sıyrılabilecek mi. Zamanla göreceğiz.