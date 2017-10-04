Çerçevesiz Sonsuz Ekran Galaxy A Serisine Geliyor!

Samsung'un 2018 model Galaxy A serisi modellerinde Infinity Display, yani Sonsuz Ekran kullanacağı ortaya çıktı. Görüntüler dehşet!

Samsung'un orta-üst seviye akıllı telefonları olan Galaxy A5 ve A7 modelleri, 2018 versiyonlarında neye benzeyecekler ortaya çıktı. 18,5:9 en boy oranlı ekranlar cihaza şüphesiz üst seviye bir hava katarken arka tarafa taşınan parmak izi tarayıcısı ise daha anlamlı bir konumda duruyor.

Çözünürlük kısmında çok büyük değerler beklemediğimiz modeller, sonuçta orta seviyedeyiz, muhtemelen 1080p çözünürlükte olacak. Daha doğrusu en boy oranının farklı olduğunu hesaba katarsak 1080 x 2220 piksel bir ekranla karşı karşıya olabiliriz.

Cihazın arkasını çevirdiğimizde karşımıza S7 serisindekine benzer tasarımda bir tek kamera çıkıyor. Çift kameraya geçiş için muhtemelen 2019'u bekleyecek olan Samsung bu alanda güvenli oynuyor. Parmak izi okuyucusu ise firmanın 5.000 gaymelik ultra üst seviye modelinden daha iyi bir konumda, kameranın altında ortada yer alıyor. Yine de hala lense yakın ama, Note 8'den çok daha iyi.

Son olarak, Samsung'un binbir tartışmayla başlattığı Bixby sanal asistanı, A serisi modellerde de özel bir buton olarak karşımıza çıkıyor. Butona basmak firmanın özel asistanını uyandırıyor ve destek vermeye hazır olarak bekletiyor. Bildiğiniz üzere A serisi üç farklı modelden oluşmakta, en alt model A3, orta model A5 ve üst model A7. 2018'in ilk aylarında tanıtılması çok muhtemel olan bu cihazlar Sonsuz Ekran ile gelecek ancak A3(2018) ile ilgili olarak kesin bir bilgi veremiyoruz, bazı özelliklerden kırpılmış olarak gelmesi mümkün.