Samsung'un Çift Kameralı İlk Akıllı Telefonundan Sızıntı

Eğer sızıntılar doğruysa Samsung, ilk olarak orta seviye bir telefonunda çift arka kamerayla karşımıza çıkacak.

Birçoğumuz Galaxy S8 ile Samsung'un çift arka kameralı bir amiral gemisi duyurmasını beklerken Samsung, zaten oldukça başarılı bir kameraya sahip olan telefonunda çift arka kameraya gerek duymamıştı ve bu durum üzerine gözler çift arka kameralı ilk Samsung telefon için Galaxy Note 8 modeline çevrilmişti. Ortaya çıkan son sızıntı ise ilk çift arka kameralı Samsung telefonun sürpriz bir şekilde 'orta seviye' C serisinde karşımıza çıkacağını gösteriyor.

mmddj_china isimli Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılan bir sızıntıya göre Samsung, sıradaki Galaxy C serisi telefonunda çift arka kameraya yer verecek. Her ne kadar mmddj_china'nın paylaştığı görüntü basit görünse ve pek fazla güvenilir bir kaynak gibi algılanmasa da aslında mmddj_china daha önce Samsung telefonlarla ilgili paylaştığı sızıntılarda haklı çıkmış ve yabancı basında sıkça gündeme gelmişti.

Görünüşe göre Samsung ilk olarak çift arka kamerayı orta seviye bir telefonunda tüketicilere sunacak. Aslında Samsung'un böyle bir adım atacak olması gayet doğal çünkü şirket amiral gemisi modellerin fiyatları ciddi anlamda arttığı için orta seviye telefonlarında da ekstra özellikler sunarak orta seviye telefonlarını da daha cazip hale getirmek için uğraşıyor. Öyle ki bu konuda Samsung'tan ilk adımı Galaxy A (2017) serisinin bazı modellerine suya ve toza karşı dayanıklılık özelliğini getirmesiyle görmüştük.