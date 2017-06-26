Samsung'tan Galaxy S8, Note 8 derken hiç beklenmedik bir anda bu ikisiyle alakasız bir şekilde yeni bir reklam ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilerle gündemimizi oldukça meşgul eden Samsung Galaxy Note 8'in sızıntı dalgaları arasında beklenmedik bir olay gerçekleşti. Samsung, yeni reklamının yaratıcılığıyla saygın fuarlardan ödüller topladı. Reklamı hala izlemediyseniz yazıya devam etmeden önce hemen alttan izlemenizi şiddetle tavsiye ederiz.

Reklamda yer alan deve kuşu (sürpriz?), tesadüfi bir şekilde Samsung'un Gear VR sanal gerçeklik gözlüğüne sahip oluyor. Yaşadığı deneyim sayesinde uçmayı öğrenen kuşumuz, bizleri harekete geçirmek amaçlı kullanılmış. "Yapamadığını yap." diyen Samsung, böyle bir reklamla şüphesiz herkesi şaşırtarak yapılamazı yaptıklarını bize gösterdi.

Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali'nde üç altın, iki gümüş, iki bronz madalya alan reklam bizce oldukça başarılı ve harekete geçirici. Bize devekuşu dışında şaşırtıcı gelen durum ise, reklamda S8 ya da Note 8'in hiç yer almaması.