Samsung'un Dijital Asistanı Bixby Bugün Göreve Başlıyor!

Yapay zekalı dijital asistan rekabetine Samsung'da artık kendini göstermeye bugün itibariyle başlayacak, Güney Kore'den başlayan güncelleme zamanla tüm dünyaya ulaşacak.

Samsung'un kişisel dijital asistanı Bixby, Güney Koreli şirketin amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S8 ve S8 Plus çıktından yaklaşık iki haftadan sonra artık kendini göstermek için hazır. Bununla birlikte Samsung, müşterilere Galaxy S8 telefonlarıyla Bixby’nin birlikte gelmeyeceğini daha sonra yapılacak güncellemelerle dağıtılacağını bildirmişti. Cihazda asistana özel bir tuşun bulunması beklentileri oldukça yükseltiyor. Aslında kısa bir süre bekletmesi, artık hizmetin hazır olduğunu gösteriyor.

Bir Samsung yetkilisi, "Bixby Voice, Derin Öğrenme adlı bir öğrenme motoru vasıtasıyla bir kullanıcının sesini, talimatlarını ve diğer bilgileri oluşturmak için öğrenen, kullanıcısını onu kullandıkça tanıyan bir sistem içeriyor” şeklinde konuştu.

Bixby Voice hizmetleri, kullanıcılara Google Asistan, Microsoft Cortana, Amazon Alexa ve Apple Siri gibi diğer asistanlar gibi temel bir yapay zeka düzeyinde çalışacak olsa da Samsung gibi bir devin arkasındaki varlığı rekabeti kızıştıracaktır.

Asistan için gerekli güncellemenin dağıtımına bugün itibariyle Güney Kore’den başlacanak ve zamanla tüm dünya haritası güncellemeyi adım adım alacak.

Sizce Samsung, dijital asistan konusunda ne kadar iddialı olabilir ve ne gibi yeniliklerle farklılık oluşturabilir? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.